Москва, 30 марта, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Кремле не хотели бы говорить об экстремальных ситуациях в виде разрыва дипломатических отношений с США. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» 30 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Противостояние

«Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день представители администрации президента США «как мантру» повторяют слова о том, что они будут говорить со всеми с позиции силы.

Песков подчеркнул, что «ни Путин, ни кто другой из руководства России» не позволит ни США, ни другим странам «так с нами разговаривать»: «Это исключено».