Песков заявил о невозможности говорить с РФ с позиции силы
Москва, 30 марта, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Кремле не хотели бы говорить об экстремальных ситуациях в виде разрыва дипломатических отношений с США. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» 30 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР
Противостояние
«Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно», — сказал Песков.
По его словам, на сегодняшний день представители администрации президента США «как мантру» повторяют слова о том, что они будут говорить со всеми с позиции силы.
Песков подчеркнул, что «ни Путин, ни кто другой из руководства России» не позволит ни США, ни другим странам «так с нами разговаривать»: «Это исключено».