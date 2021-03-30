Бардымский район, , 07:54 — REGNUM В Пермском крае по факту гибели трех человек, в том числе двух детей, при пожаре в жилом доме возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в ночь на 30 марта возник пожар в жилом доме в селе Барда. Во время тушения огня в жилой части пожарные обнаружили тела женщины (1988 года рождения) и двух детей 2017 и 2013 годов рождения. Видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, нет.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Расследование взято под личный контроль руководителя следственного управления.

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