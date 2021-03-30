Ульяновск, , 07:53 — REGNUM В Ульяновске проводятся проверочные мероприятия по факту обнаружения трупа ребёнка в мусорном баке. Установлена личность женщина, которая могла оставить младенца, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Тело ребёнка было обнаружено утром в мусорном контейнере возле дома по улице Стасова в Ульяновске. Правоохранители отмечают, что установлена личность женщины, предположительно оставившей труп: это 30-летняя жительница города.

С подозреваемой проводятся проверочные мероприятия, назначено несколько судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечали, что информация о происшествии поступила 27 марта около 06:00 часов. Вес новорождённого ребёнка составлял 2,3 кг, тело доставлено в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске младенца выбросили в мусорку