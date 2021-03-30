Кемерово, , 07:52 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки зафиксировано 53 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, лидерами по приросту стали города Кемерово и Юрга, где выявили 12 и 9 носителей соответственно.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии в регионе достигло 33 258. Из них к настоящему времени от COVID-19 вылечились 32 317 человек.

«Всего в регионе медицинскую помощь получает 331 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1546 человек», — добавили в оперштабе.

Напомним, за время пандемии от COVID-19 в Кузбассе скончались 610 человек.

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