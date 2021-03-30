Москва, , 07:50 — REGNUM В России необходимо наращивать разъяснительную кампанию по процедуре вакцинации от COVID-19. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нужно существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова. Здесь очень важно наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объемов производства вакцины. И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это», — сказал Песков.

По его словам, как России, так и всем мировым государствам это «чрезвычайно необходимо», поскольку именно искусственная и естественная вакцинация людей является единственным путём к тому, чтобы побороть коронавирус.

Песков также отметил, что именно такой вариант — путь к тому, чтобы «выйти в комфортное существование», поскольку сам коронавирус крайне сложно победить: «Он уже не уйдёт никуда, будет с нами».