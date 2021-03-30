Якутск, , 07:56 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За день лаборатории республики провели 333 исследования на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 1 007 362 теста.

На 30 марта зарегистрировано 33 528 носителей SARS-CoV-2, выздоровели более 32 тыс. пациентов, скончались почти 550 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано 50 552 случая заражения коронавирусом, выздоровели 48 116 человек, скончались 342 пациента.