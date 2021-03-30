Сараево, , 07:52 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 29 марта подтверждено менее 900 новых случаев заражения коронавирусом, но в то же время сообщается о рекордных 93 смертельных случаях, связанных с этим заболеванием, что является самым высоким показателем для этой страны за один день с момента вспышки эпидемии в марте 2020 года. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

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Меньший ежедневный прирост инфицированных, чем на предыдущей неделе, по понедельникам обычно связан с меньшим количеством проведённых ПЦР тестов. С субботы, таким образом, было проведено менее трех тысяч ПЦР-тестов, по результатам которых заболеваемость была подтверждена у 653 человек из Федерации Боснии и Герцеговины, у 192 в Республики Сербской, а в округе Брчко — 11.

В Федерации от последствий коронавируса скончались 64 человека, в Республике Сербской — 22, а в Брчко — семь.

С учётом последних данных за 29 марта в стране от последствий заражения коронавирусом скончалось в общей сложности 6354 инфицированных.