Бардымский район, , 07:45 — REGNUM В селе Барда Бардымкого муниципального округа Пермского края в ночь на 30 марта произошёл крупный пожар. Есть погибшие, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, по прибытии первого пожарного подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем на площади 212 квадратных метров.

К ликвидации ЧП привлекали 32 человека и 11 единиц техники. Обстоятельства и причина устанавливаются.

Напомним, в марте 2021 года в селе Перемское Добрянского городского округа при пожаре погибла семья с двумя детьми. Спастись удалось семилетней девочке.

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