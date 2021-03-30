Москва, , 07:42 — REGNUM В Кремле надеются, что у властей Украины нет планов атаковать ДНР и ЛНР. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет. Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать», — сказал Песков.

Он напомнил, что за последние шесть месяцев в Кремле неоднократно слышали, что «Киев уже считает мертвыми Минские договоренности» и что они невыполнимы, а для реализации требуются новые документы: «Вот это, наверное, самое опасное».