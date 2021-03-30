Красноярск, , 07:42 — REGNUM В Красноярске конвой случайно выпустил 45-летнего подсудимого, обвиняемого в хранении наркотиков, из зала суда. В полиции проводят служебную проверку.

По данным МУ МВД «Красноярское», инцидент произошёл 24 марта в Кировском районном суде, куда мужчину привезли для избрания меры пресечения. Подсудимый ушёл из зала суда, его задержали по горячим следам. За побег с места лишения свободы против мужчины возбуждено ещё одно уголовное дело, сообщает Ngs24.ru.

По данным телеграм-каналов, меру пресечения в тот день выбирали двоим подсудимым. По одному из них судья отказала в ходатайстве о продлении заключения. После этого полицейские выпустили подсудимого, но не того.

Подозреваемый приехал домой. Он позвонил с мобильного своему следователю и рассказал, что его отпустили. После этого мужчину задержали и вернули под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, разыскиваемого Интерполом гражданина России, отбывавшего наказание в индонезийской тюрьме на Бали по делу о наркотиках, депортировали в Россию.

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