Ульяновск, , 07:42 — REGNUM В Ульяновске 1 апреля в школах стартует приемная кампания по зачислению детей в первый класс. Ожидается, что в новом учебном году за парты сядут 8 первоклассников, сообщается на сайте мэрии областного центра.

Первый этап приёмной кампании начнётся 1 апреля. Будут приниматься заявления в первый класс на зачисление детей, проживающих на закрепленных за школами территориями. Зарегистрироваться можно как в электронном виде, так и в очном формате.

Второй этап стартует 6 июля и предполагает подачу заявлений на свободные места в школы и гимназии вне зависимости от места проживания.

По словам начальника управления образования администрации Ульяновска Светланы Куликовой, в этом году школы примут свыше 8 тыс. первоклассников, что почти на 600 детей больше, чем было в прошлом учебном году.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Ульяновской области стартует заявочная кампания по предоставлению путевок за счёт бюджета в оздоровительные лагеря. Речь идёт о детях-инвалидах, детях из многодетных и малоимущих семей, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

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