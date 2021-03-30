Барнаул, , 07:39 — REGNUM Сотни жителей Барнаула 30 марта остались без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии на водоводе диаметром 400 мм в районе пересечения улиц Геодезическая и Энтузиастов.

Как сообщает телеграм-канал барнаульской мэрии, вышедшую на поверхность воду устраняют представители МБУ «Автодорстрой», специалисты водоканала приступают к земляным работам.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Барнауле устраняли сразу две крупные коммунальные аварии: на теплосети (ул.Попова, 118) и, а водоводах диаметром 150 мм и 400 мм (пересечение проспекта Комсомольского и улицы Чкалова).

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