Любляна, , 07:40 — REGNUM Словенцам с 30 марта запрещается отправляться в государства из красного списка. Въезд из этих стран разрешён только при предъявлении отрицательного теста ПЦР или свидетельства о вакцинации, то есть переболевшим коронавирусом, заявил 29 марта министр внутренних дел Словении Алеш Хойс. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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«Указ с ограничительными мерами пересечения государственной границы, относящимися ко всем четырем соседним странам, будет действовать до 12 апреля», — сообщил на пресс-конференции Хойс.

Эта мера была принята до Пасхальных праздников, когда ожидается больший приток словенских резидентов, у которых есть семьи и родственники в западно-балканских странах, где эпидемиологическая ситуация крайне напряженная в данный момент.

Новые правила въезда и выезда относятся ко всем странам из красного эпидемиологического списка, в который входят все государства бывшей Югославии.