Москва, , 07:37 — REGNUM В период президентства на Украине Владимира Зеленского продвинуться в реализации Комплекса мер в рамках минских соглашений не удалось. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С нормандским форматом дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день на территории линии соприкосновения в Донбассе фиксируется нагнетание напряжённости.

Песков отметил, что де-факто перечёркиваются «скромные достижения», которых удалось добиться ранее, вследствие чего растёт напряжённость, и никто не видит повода для встречи на высшем уровне: «За последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы, и так далее. Вот это, наверное, самое опасное».