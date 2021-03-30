Улан-Удэ, , 07:40 — REGNUM Суд в столице Бурятии Улан-Удэ оставил под стражей до 7 июня троих молодых людей, которые обвиняются в жестоком избиении 62-летнего журналиста. Об этом 30 марта сообщается на сайте Октябрьского районного суда города Улан-Удэ.

«Продлён срок содержания под стражей до 7 июня 2021 года в отношении троих несовершеннолетних лиц, обвиняемых в нападении 30 января 2021 года на Жарова с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением последнему тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении суда.

Напомним, трое неизвестных молодых людей напали на сотрудника ГТРК «Бурятия» Владимира Жарова вечером 30 января, когда он возвращался домой. По версии следствия, в тот вечер молодые люди распивали спиртные напитки, когда увидели на улице возвращавшегося домой пожилого мужчину. Проследив за ним до дома, они ударили Жаркова металлическим прутом по голове и, затащив в подъезд, продолжили избивать его руками и ногами. После этого ограбили жертву и скрылись.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Бурятии изменил меру пресечения для двух подростков, обвиняемых в нападении на журналиста — поместил их под стражу до 31 марта. Ранее они были помещены под домашний арест.

Читайте также: В Бурятии задержан мужчина по обвинению в убийстве жены и сына

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемых в нападении на журналиста в Бурятии арестовали