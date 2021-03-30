Оренбург, , 07:33 — REGNUM В Оренбургской области с 1 апреля возобновят доставку пожилых жителей сёл на диспансеризацию, сообщает минсоцразвития региона.

«В настоящее время комплексные центры социального обслуживания совместно с медицинскими организациями актуализируют списки пенсионеров, подлежащих доставке, и составляют графики выездов в больницы», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, в Бузулукском районе местная власть и медики в начале марта организовали доставку пенсионеров из сёл в медорганизации в Бузулуке на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Попутно решался и вопрос диспансеризации.

Напомним, в конце марта 2020 года диспансеризация была приостановлена из-за пандемии. Профосмотры взрослого населения возобновили в августе с использованием предварительной записи.

Добавим, диспансеризация сельских пенсионеров проводится в рамках регионального межведомственного проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

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