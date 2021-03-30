Киев, , 07:32 — REGNUM Украинское руководство «сошло с ума» и собирается «забросать трупами украинцев» границу Украины и России. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 29 марта в эфире телеканала «Первый независимый».

По словам парламентария, действующая власть угрожает национальной безопасности страны.

«Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу! Они сумасшедшие. Они опасны для нашей страны. Это действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности», — сказал он.

Кроме того, Кузьмин осудил деятельность руководства Украины за его желание понравиться США и уничтожать своих граждан за дружбу с Вашингтоном.

«Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи… Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель», — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что Украина это многонациональное и многоконфессиональное государство, а попытки действовать в угоду отдельной части страны является обманом и манипуляцией с целью рекламы перед выборами.

Парламентарий также добавил, что Украину создавали в советские годы и любые заявления и планы по поводу десоветизации и декоммунизации представляют собой попытки развалить и уничтожить все, что было создано в стране при СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинский генштаб просчитывает любые варианты действий в Донбассе, включая и наступление.

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