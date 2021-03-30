Магадан, , 07:53 — REGNUM В Магаданской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 64-летнего бывшего главы фонда капремонта, которого обвиняют в получение коммерческого подкупа в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Следствием установлено, что 16 ноября 2020 года бывший и. о. генерального директора фонда Гапдрашид Гизатуллин незаконно получил в Магадане от представителя двух ООО 660 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение в их интересах действий, которые входят в его служебные полномочия.

При передаче взятки обвиняемый был задержан с поличным. В ходе расследований Гизатуллин полностью признал вину и сотрудничал со следствием.

Уголовное дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, директор фонда капитального ремонта в Приморье Андрей Горелов оказался под следствием — его обвиняют в превышении должностных полномочий.