Горно-Алтайск, , 07:31 — REGNUM Проведение акции «Бессмертный полк», а также шествия с участием силовых структур и кадетов на День Победы 9 мая будет зависеть от складывающейся эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин, сообщили ИА REGNUM корреспонденту в пресс-службе регионального правительства.

При этом подготовку ко всем праздничным мероприятиям, по его словам, необходимо начать заранее.

В регионе утверждён план мероприятий, посвящённых 76-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Аналогичные планы рекомендовано утвердить в районах.

«В настоящее время ведется организационная работа по реализации в республике ряда проектов. Так, планируется проведение патриотических акций «Эстафета Победы», «Красная гвоздика», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», мини-концертов у домов участников Великой Отечественной войны», — отметили в правительстве.