Чебоксары, , 07:28 — REGNUM В Чувашии подан банкротный иск в отношении «Чебоксарского электрозавода». Соответствующее извещение опубликовано на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

С заявлением в суд вышло общество «ТД «Электротехмонтаж» (г. Санкт-Петербург), в качестве ответчика указан «Чебоксарский электрозавод». Заявитель просит суд признать ответчика банкротом.

Размер исковых требований не указан. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Чебоксарский электрозавод» зарегистрировано в феврале 2017 года с уставным капиталом в сумме 210 000 рублей. Заявленный основной вид деятельности — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания из Санкт-Петербурга подала иск о банкротстве в отношении завода имени Чапаева, который является одним из крупнейших и старейших предприятий в Чувашии.

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