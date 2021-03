Вашингтон, , 07:24 — REGNUM В сети появилась информация о первой игре для гарнитуры виртуальной реальности Sony PSVR2. Об этом 30 марта сообщил портал Game Rant.

Основатель студии Vankrupt Games Дэвид Вильярреал в одном из своих твитов упомянул, что игра Pavlov VR выйдет на консоли PlayStation и что компания «на прошлой неделе» заключила соответствующее соглашение с Sony.

Когда ему задали вопрос о том, можно ли будет использовать для игры гарнитуру PSVR, он ответил, что она не будет корректно работать. При этом разработчик написал, что игра будет совместима с PSVR2.

https://twitter.com/denzonian/status/1376622301781852160

Pavlov VR — это многопользовательский тактический шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), его релиз состоялся 27 февраля 2017 года. Сейчас игра поддерживает

