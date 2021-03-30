Барнаул, , 07:20 — REGNUM Несмотря на гнилые овощи и червяка в компоте, которых буквально за несколько дней до визита в Барнаул главы правительства России Михаила Мишустина (26 февраля) запечатлели в обедах детей из гимназии №123, в АО «КШП-Глобус» не выявлено нарушений в ходе проверок. Информацию о совещании по вопросу качества и организации горячего питания школьников в образовательных учреждениях, обслуживаемых АО «КШП-Глобус» мэрия Барнаула обнародовала только сегодня, 30 марта.

«Вот так кормит наших детей комбинат «Школьного питания Глобус», гимназия №123. Фото от 26.02.2021», — подпись под фото на странице «Инцидент Барнаул» в ВК Цитата со страницы vk.com

Об отсутствии нарушений и соблюдении комбинатом школьного питания всех требований санитарного законодательства известила начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва. Любопытно, что сам гендиректор АО «КШП-Глобус» Евгений Скурлатов объявил, что комбинат прекратил сотрудничество с двумя поставщиками продуктов питания и ужесточил контроль за работой сотрудников в пищеблоках.

Червяк в компоте. Барнаул, гимназия №123 Цитата со страницы vk.com

Также на совещании отмечалось, что на 434 благодарности сотрудникам (поварам) комбината школьного питания пришлось 168 жалоб. Но судя по официальной информации, они были связаны не с качеством блюд, а с их температурным режимом.

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии с гнилой морковью и червяком в компоте в школе №123 обнародовали участники группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»). Через несколько дней в столице Алтайского края побывал глава российского правительства Михаил Мишустин, который помимо прочего, побывал в школе №53 и остался доволен реализацией поручения президента страны по обеспечению горячим питанием учащихся начальной школы.

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Тем временем, уже 11 марта пришлось проводить эпидемиологическое расследование массового заболевания учащихся школы №128 в Барнауле: у педагогов и детей обнаружен ротавирус и норовирус.

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