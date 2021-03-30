Чебоксары, , 07:19 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвинили в смерти матери. Экспертиза показала более трёх десятков нанесённых ударов, в том числе кочергой, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе следственного управления СКР по Чувашской Республике.

Перед судом предстанет 45-летний безработный житель одной из деревень Цивильского района, жертвой стала его 69-летняя мать. Следствие считает, что преступление было совершено днём 17 декабря 2020 года, злоумышленник на тот момент был пьян.

По версии правоохранителей, обвиняемый во время ссоры с матерью нанёс ей 36 ударов руками и ногами, а также металлической кочергой. Экспертиза показала множественные переломы ребер и другие травмы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия на следующий день.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольском районе Чувашии будут судить 22-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве 51-летнего отца из-за «личной неприязни». Следствие считает, что он ждал отца в комнате, нанеся ему около двух десятков ударов ножом.

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