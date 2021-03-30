Белград, , 07:22 — REGNUM 29 марта в течение дня было невозможно проехать к спортивному залу Чаир в Нише. Повсюду стояли припаркованные машины с северо-македонскими регистрационными номерами, выстроившись в бесконечно длинную очередь, которой не было видно ни начала, ни конца. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Были сформированы два ряда — в одном ждут своей очереди фермеры из Северной Македонии, Болгарии и Косово, которые подали заявку через региональную Торгово-промышленную палату Сербии, а в другом, значительно длинном, ждут те, кто подал заявка через электронную систему.

Зоран Самарджийский из Скопья подал заявку через электронную систему, но его очередь еще не подошла.

«Через друзей, которые вакцинировались вчера, мы узнали, что можно свободно также пройти вакцинацию, но похоже, что слишком много людей приехали за этим, поэтому теперь они требуют от нас выстроиться в очередь. Я останусь здесь до конца. Я буду стараться принято вакцину в любом случае, потому что я не думаю, что её появление стоит ждать в Македонии, у нас ее просто нет», — отметил он и добавил, что он очень благодарен народу и правительству Сербии, которые позволили гражданам стран региона вакцинироваться.