Дальнегорск, Приморский край, , 07:22 — REGNUM В редакцию ИА REGNUM обратился житель Дальнегорска Приморского края с жалобой на фонд капитального ремонта — в феврале начались работы на крыше дома №4 по ул. 8 Марта. Половину старого покрытия сняли, сделали строительные леса, начали работы. Но неделю назад их по непонятным причинам приостановили, а тут и весенние дожди начались — квартиры жильцов безнадёжно затопило.

Протекающая кровля в Дальнегорске Николай Е. © ИА REGNUM

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«22 марта ремонт был приостановлен, все рабочие ушли и забыли сделать навес от дождя. В ночь с 28 на 29 марта пошёл сильный дождь. У многих жильцов пятых этажей в первом, втором и третьем подъездах (под снятой частью крыши) начались многочисленные протекания во всех комнатах. Жильцы всю ночь были вынуждены менять тазики и вёдра под текущим потолком. Вода пошла и по стенам, все электроприборы отключили во избежание замыкания. К утру сильный дождь прекратился, но осадки возобновлялись в течение дня. Да и на текущую неделю осадки ожидаются вплоть до выходных. Нас интересует: когда будут возобновлены работы на крыше, есть ли возможность временно закрыть снесённую работниками часть крыши, какие сроки выполнения работ?» — обратился от имени жителей дома Николай Е.

Автор отметил, что те кто живёт на пятых этажах, не жаловались на протекающую кровлю и были весьма удивлены, когда их дом попал в программу капитального ремонта крыш на 2021 год. При этом рядом стоящие некоторые дома, уже прошедшие капремонт, остались с текущей кровлей.

«Жильцы верхних этажей готовы даже подать заявление в прокуратуру, но надеются, что работы всё же будут возобновлены в ближайшее время», — сказал Николай.

При этом, возникшую ситуацию приморцы связывают с арестом 19 марта главы фонда капремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, директор фонда капитального ремонта в Приморье Андрей Горелов оказался под следствием — его обвиняют в превышении должностных полномочий.