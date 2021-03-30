Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп создал сайт по продвижению своей политической повестки и для общения со своими сторонниками, передает телеканал Fox News.

«Офис Дональда Трампа создан для сохранения великолепного наследия администрации Трампа, а также для продвижения повестки «Америка прежде всего», — указывается на ресурсе.

Ожидается, что через сайт экс-лидер США будет делиться своими мыслями, общаться со сторонниками, а также публиковать информацию, «воодушевляющую американцев». Также через портал можно отправить личное сообщение в офис Трампа, а также пригласить экс-президента на какое-либо мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил о планах бывшего главы Белого дома создать собственную соцсеть. Предполагается, что она заработает уже к лету 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп ведёт переговоры о создании собственной социальной сети