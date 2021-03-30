Пермь, , 07:19 — REGNUM Проектирование нового здания Пермского театра оперы и балета продолжится за счет внебюджетных средств, сообщает краевой минстрой.

С проектировщиков «Строй-Эксперт» контракт будет расторгнут. Решение об этом уже принято. Расторжение произойдет в судебном порядке, чтобы определить объем выполненных работ и размер оплаты.

Разработкой проекта займется компания Werner Sobek, Arup и wHY при финансовой поддержке Романа Абрамовича. Экономия бюджетных средств составит 100 млн рублей.

В министерстве подчеркнули, что Werner Sobek и Arup ранее участвовали в разработке концепции проекта театра в качестве консультантов. На данный момент с российским подразделением компании «Werner Sobek Москва"заключено соглашение о безвозмездном создании проектной документации на строительство театра. По итогам разработки проект будет представлен общественности.

«Учитывая масштаб объекта и время на проведение закупочной процедуры на строительство, начать строительные работы планируется в 2023 году», — сказали в минстрое Пермского края.

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