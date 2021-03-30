Чебоксары, 30 марта, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Козловском районе Чувашии может обанкротиться муниципальное жилищно-коммунальное предприятие. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С иском о собственном банкротстве вышло в суд МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района». Заявление зарегистрировано в первой инстанции 29 марта.

Согласно документу, в иске о признании должника банкротом сумма требований составляет 12 347 970 рублей 11 копеек. Дело пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района» зарегистрировано в сентябре 2017 года с уставным фондом в 300 тыс. рублей. Учредителем является администрация Козловского района.