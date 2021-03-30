Курильск, Сахалинская область, , 07:07 — REGNUM Только в одном районе Сахалина в январе 2021 года был зафиксирован естественный прирост населения. Число родившихся превысило число умерших по итогам месяца в Курильском городском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Сахалинстата.

Читайте также: Котяков увидел улучшение ситуации с рождаемостью в России на фоне пандемии

В целом по области в первый месяц 2021 года зафиксирована естественная убыль населения. Так за январь на Сахалине родились 439 детей, а умерли 769 человек. Убыль составила 330 человек. В январе 2020 года этот показатель в островном регионе был зафиксирован на уровне в 90 человек.

За первый месяц 2021 года на Сахалине зарегистрирован 231 брак и 210 разводов (в январе 2020 года — 185 браков и 192 развода).

За январь на Сахалин прибыло 957 человек, из них 42,7% — на постоянное место жительства. Вместе с тем покинули островной регион 1225 человек, из которых 83,1% снялись с регистрации по месту жительства. Миграционная убыль на Сахалине составила 268 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение рождаемости в России значительно замедлилось в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, и это, видимо, связано с проводимой правительством политикой по выплатам пособий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков перед отчётом правительства в Госдуме.