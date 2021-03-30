Нью-Йорк, США, , 07:07 — REGNUM Телеканал Starz решил закрыть сериал «Американские боги» после третьего сезона. Об этом 30 марта сообщает портал Deadline.

Издание отметило, что согласно информации, представленной инсайдерами, в будущем может быть выпущен полнометражный фильм, который покажет финал сюжета шоу. При этом автор статьи высказал мнение, что поклонникам «Американских богов» не стоит особо на это надеяться, поскольку рейтинг сериала серьёзно снижался от сезона к сезону.

Напомним, третий сезон «Американских богов» Starz начал показывать 10 января 2021 года, финальный эпизод вышел 21 марта 2021-го. В основу сериала лёг одноимённый роман Нила Геймана.

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