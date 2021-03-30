Братислава, , 07:05 — REGNUM Решение об отставке действующего правительства Словакии будет объявлено 30 марта. Об этом заявил министр финансов страны Эдуард Хегер, 29 марта передает Словацкое телевидение.

Заявление чиновника было сделано после его встречи с президентом республики Зузаной Чапутовой. Министр рассказал, что он доложил главе государства о договоренности по поводу урегулирования правительственного кризиса.

После отставки правительства обновленный состав указанного органа возглавит сам Хегер. При этом на пост министра финансов перейдет действующий в настоящее время премьер-министр Игорь Матович.

Напомним, ранее Игором Матович предложил провести указанные перестановки в правительстве в ходе заседания право-консервативной партии «Обычные люди», которая входит в правящую коалицию.

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