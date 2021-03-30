Токио, , 07:09 — REGNUM Встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой состоится 9 апреля в ходе визита последнего в Вашингтон. Об этом 30 марта сообщает агентство Kyodo.

Суга должен прибыть в США 8 апреля, визит продлится четыре дня. В настоящее время стороны приступили к согласованию деталей встречи.

Напомним, что глава японского правительства станет первым иностранным лидером, который встретится с Байденом после его вступления в должность президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, в совместное заявление по итогам предстоящей встречи премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента США Джо Байдена также войдёт пункт о спорном архипелаге Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

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