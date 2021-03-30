Березовский район, Красноярский край, , 07:01 — REGNUM Смертельное ДТП произошло утром 30 марта в Березовском районе Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД по региону, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции и госавтоинспекторы.

ДТП произошло на 6 км малого обхода Красноярска. По предварительным данным, микроавтобус «Мерседес» ехал в сторону Канска. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Скания», а затем с «Маздой», которая ехала следом.

По имеющейся информации, в «Мерседесе» погибли водитель и двое пассажиров. Пострадал несовершеннолетний пассажир «Мазды», его госпитализировали.

Подробная информация уточняется, устанавливаются личности погибших.

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