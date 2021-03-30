Оренбург, , 06:55 — REGNUM В Оренбургской области с ближайшее время произойдет смена руководства облизбиркома. Александр Нальвадов покинет должность.

Он отметил, что получил от губернатора предложение стать его советником. Добавим, Нальвадов возглавляет облизбирком около десяти лет.

Стоит отметить, пост руководителя Избирательной комиссии Оренбуржья предрекают Евгении Ивлевой, которая сейчас является замминистра информационной и региональной политики. Ранее ЦИК РФ рекомендовал ее кандидатуру, а также кандидатуру действующего секретаря облизбиркома Натальи Ивановой в областную избирательную комиссию.