Ульяновск, , 06:54 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих заключённых, которых обвинили в смерти другого заключённого. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстанет 29-летний мужчина и его 25-летний сообщник. ЧП произошло 19 мая 2020 года в филиале медицинской санитарной части № 73 ФСИН.

По версии правоохранителей, обвиняемые нанесли другому заключённому несколько ударов «заточкой» и задушили его, после чего пытались сымитировать его самоубийство. В ведомстве уточняют, что причиной преступления могли стать долги.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). Материалы переданы в суд.

В ведомстве отмечают, что сотрудник службы исполнения наказания, дежуривший в ночь убийства, привлечен к уголовной ответственности. Расследование по данному факту завершено, дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске осуждён на девять с половиной лет 29-летний горожанин, которому инкриминировалось убийство. Мужчина после совершения преступления присоединился к поисковым мероприятиям в связи с исчезновением пострадавшего, а затем уехал в Сургут, где и был задержан.

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