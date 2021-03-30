Лос-Анджелес, США, , 06:52 — REGNUM Режиссёр Адам Вингард сообщил, что работает над реализацией проекта перезагрузки мультсериала «Громокошки» (ThunderCats). Об этом 30 марта сообщил портал Cinema Blend.

Вингард рассказал, что в детстве был фанатом оригинального анимационного шоу и ещё будучи школьником написал к нему 272-страничый сценарий, что стало причиной падения его успеваемости. Однажды режиссёр услышал, что кто-то из продюсеров, работавших с ним над фильмом «Тетрадь смерти», ранее разрабатывал сюжет перезагрузки «Громокошек».

"Я сказал им, что хочу переписать этот сценарий с моим другом Саймоном Барреттом. Для меня это огромная страсть», — сказал Вингард, отметив, что «никто на этой планете» не знает о «Громокошках» столько, сколько он.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Адам Вингард хочет привлечь Джона Траволту и Николаса Кейджа к проекту сиквела «Без лица». Сейчас он работает над сценарием второго фильма вместе с Саймоном Барретом.

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