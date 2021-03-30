Абакан, , 06:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено десять случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 30 марта в правительстве региона.

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Всего в Хакасии на сегодняшний день выявлено 21 836 носителей коронавируса. Выздоровели 21 076 человек, в том числе 21 — за последние сутки.

На лечении в стационарах находятся 99 ковид-пацтентов, в том числе 24 — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ в Хакасии подключены два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в республике было выявлено 17 носителей коронавируса, выздоровели два человека.

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