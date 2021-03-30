Улан-Удэ, , 06:51 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 53 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 36 006, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Побороли коронавирус к настоящему времени 34 300 человек, в том числе 64 за сутки. Скончались ещё три человека, а всего число летальных исходов достигло 782. В стационарах на лечении остаются 487 больных, ещё 437 носителей лечатся в амбулаторном режиме на дому.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 676 коек, занято — 487, свободно — 189 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,0%», — добавили в оперштабе.