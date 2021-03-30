Хошимин, Вьетнам, , 06:50 — REGNUM Пожар произошел в жилом доме в городе Хошимин во Вьетнаме, сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 30 марта. При разборе завалов пожарные обнаружили тела шестерых погибших. Отмечается, что среди них — двое детей. Также при пожаре пострадал 54-летний мужчина, который пытался спасти других членов своей семьи. Причина возгорания не называется, по факту пожара ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Албании завершили тушение пожара в магазине, который полыхал в течение трех дней. Во время возгорания охраннику удалось спасти семь человек, однако сам он погиб при пожаре.