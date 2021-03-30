Москва, 30 марта, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы, рассмотрев иск компании, оформленной на Виргинских островах, отказал во взыскании свыше 14 млрд рублей с «Газпромбанка». Сумма фигурировала как убытки, но детали спора пока неизвестны, так как решение полностью ещё не обнародовано, передаёт ИА REGNUM.

Арбитражный суд Москвы

Судья Фортунатова в своем вердикте в удовлетворении ходатайства компании «Интерпорт коммершл лимитед» (INTERPORT COMMERCIAL LTD) об истребовании доказательств отказала, как и в удовлетворении исковых требований, и проведении некой экспертизы.

Третьим лицом в спор было приглашено белгородское ООО «Металл-групп». В банкротном деле последнего офшор также принял участие, сделав попытку блокировать продажу полного пакета акций «Яковлевского горно-обогатительного комбината», который принадлежал ООО. Покупателем пакета акций стала компания «Северсталь».

К «Металл-групп» у офшорной фирмы были претензии по договору поручительства от 2016 года. Подробности спора неизвестны, но «Газпромбанк» в том деле фигурировал как третье лицо.

Офшор требует с «Газпромбанка» 14 миллиардов: при чём тут «Северсталь»?