Барнаул, , 06:49 — REGNUM В Барнауле сегодня, 30 марта, «заминировали» более 10 школ. Как сообщает телеграм-канал barnaul22official со ссылкой на мэрию города, электронные письма пришли ночью в 16 школ Барнаула. Сейчас там находятся сотрудники полиции, ведутся оперативные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, внеплановый выходной 30 марта получился также у учеников барнаульской школы №98, расположенной в пригородной зоне. Позднее стало известно про сообщение о минировании.

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Аналогичная ситуация наблюдалась 24 марта в Омске: «заминированными» оказались более 20 школ.

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