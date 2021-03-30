Каракас, , 06:47 — REGNUM Российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» должна быть одобрена в Венесуэле для включения в прививочную кампанию в стране. Об этом заявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес 29 марта в ходе пресс-конференции.

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По ее словам, власти государства намерены обсуждать поставку указанного препарата в республику, а также и возможность его производства внутри Венесуэлы.

Родригес подчеркнула, что «ЭпиВакКорона» обладает особыми характеристиками для формирования иммунитета и имеет стопроцентную эффективность. Кроме того, как отметила вице-президент, температура хранения вакцины составляет от 2 до 8 градусов, что упрощает процесс ее транспортировки и использования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Венесуэлу доставили третью партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в количестве 50 тысяч доз.

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