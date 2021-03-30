Ульяновск, , 06:44 — REGNUM В Ульяновске, как и в целом в области, выросла заболеваемость ОРВИ, превышая эпидемический порог. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за неделю, с 22 по 28 марта, в Ульяновске официально заболели ОРВИ 8053 жителя. Это на 5,2% выше недельного эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей (с 15 о 21 марта) рост составил 0,93%.

В ведомстве отмечают, что недельный эпидпорог превышен в возрастных группах среди детей от семи до 14 лет (+5,4%) и от 15 лет и старше (+45,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 50 726 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 101. Всего в регионе сделано свыше 776,3 тыс. исследований на коронавирус, обследование прошли более 741 тыс. жителей.