Пекин, , 06:46 — REGNUM Проект реформы избирательной системы Гонконга 30 марта был единогласно поддержан членами Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По её информации, все 167 депутатов, членов комитета, поддержали проект поправок к приложениям основного закона Гонконга, в которых говорится об избирательной системе этого специального административного района КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге завершилась кампания в поддержку плана по реформированию его избирательной системы. По данным на 21 марта, всего было собрано более 2,38 млн подписей граждан Гонконга с населением 7,5 млн жителей.

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