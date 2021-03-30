Абакан, , 06:40 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о халатности должностных лиц системы здравоохранения Хакасии при лекарственном обеспечении льготников минздрав региона обнародовал официальный комментарий по ситуации. В частности, в министерстве заявили, что считают сложившуюся в республике ситуацию с обеспечением инсулином льготников, страдающих сахарным диабетом, «стабильной».

Как сообщили ИА REGNUM 30 марта в минздраве Хакасии, работа по проведению аукционов на поставку инсулинов для льготников осуществлялась «в рамках действующего законодательства РФ».

Как утверждают власти региона, в 2020 году минздрав Хакасии провёл аукционы и осуществил поставки инсулинов в полном объёме. Последняя поставка состоялась 10 декабря.

Аукционы на закупки на 2021 год провели в последней декаде декабря прошлого года с плановой поставкой препаратов в феврале 2021 года. В январе для обеспечения льготников инсулином были осуществлены прямые закупки.

«Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит работу в рамках своих полномочий», — говорится в сообщении минздрава.

Также в министерстве утверждают, что на сегодняшний день в Хакасии «ситуация с льготным лекарственным обеспечением пациентов с сахарным диабетом стабильная». Необходимое количество препаратов и тест-полосок по федеральной и региональной льготам имеется в наличии:

«В том числе, полностью обеспечены льготными препаратами рецепты, которые находились на отложенном спросе».

Все аукционы по федеральной и региональной льготе сыграны. Поставки лекарств в рамках первого квартала «практически завершены», заверили власти региона.

Льготники Хакасии получили лекарств на сумму 209,6 млн рублей. Обслужено более 83 тысяч рецептов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта стало известно о том, что в Хакасии возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц системы здравоохранения при лекарственном обеспечении льготников (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, с 2019-го по 2020 годы должностные лица минздрава несвоевременно инициировали проведение аукционов на закупки по поставке инсулина для льготной категории граждан на 2021 год. В итоге льготники не получали инсулин по выписанным рецептам от одного до трёх месяцев.