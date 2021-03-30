Ульяновск, , 06:39 — REGNUM Ульяновской области стартует заявочная кампания по предоставлению бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Бесплатно путёвки в загородные лагеря выделяются детям-инвалидам, детям из многодетных и малоимущих семей, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию или остался без попечения родителей. Такие ребята полностью за бюджетный счёт смогут отдохнуть «только в одном лагере и только одну смену».

Заявки начнут принимать от родителей или законных представителей с 12 апреля через интернет-сайт.

Как сообщалоИА REGNUM, в 2021 году планируется ослабить требования по детскому отдыху в летний период.

Напомним, в 2019 году в Ульяновской области на рабочем совещании в региональном парламенте отмечалось, что жители региона не спешат брать социальные путёвки в местные санатории. В частности, в Димитровграде в одном из санаториев из 151 места, выделенного в конце сентября, было занято 71.

Напомним, что медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусом и подозрением на наго, могут отдохнуть бесплатно в санаториях шести регионов.