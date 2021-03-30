Токио, , 06:33 — REGNUM Юристы SEGA заставили администрацию известного сайта SteamDB, специализирующегося на публикации статистики видеоигр сервиса Steam, удалить страницу, посвящённую игре Yakuza: Like a Dragon. Об этом 30 марта сообщил портал Kotaku.

«Может ли кто-нибудь помочь связаться с SEGA? Их юристы пытаются закрыть страницу SteamDB Yakuza: Like a Dragon, утверждая, что мы распространяем игру», — написал на своей twitter-странице представитель портала Павел Джундик.

Он добавил, что вынужден был отключить страницу, поскольку юристы SEGA не стали отвечать на его письмо с заявлением о том, что произошло недоразумение.

https://twitter.com/thexpaw/status/1376525699884978176

Напомним, 2 марта 2021 года состоялся релиз версии Yakuza: Like a Dragon для консоли PlayStation 5. В Steam игра вышла 11 ноября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Владельцы PS5 не могут обновить версию игры Yakuza: Like A Dragon