Сургут, Югра, , 06:32 — REGNUM Депутаты сургутской городской думы утвердили кандидатуры заместителей нового главы города Андрея Филатова. Их будет семь, а не пять, как при прежнем мэре, сообщают «Новости Югры».

Два новых заместителя обойдутся городскому бюджету в 4,2 млн рублей. Эти деньги не были предусмотрены в бюджете муниципалитета. Они появятся за счёт реорганизации горадминистрации и сокращения вакантных должностей.

В итоге, заместителем по обеспечению деятельности главы и администрации стал Михаил Гуменюк, по строительству и земельным отношениям — Валерий Фомагин, по социальным вопросам — Анна Томазова, по дорогам и ЖКХ — Николай Кривцов. Должность, которую ранее занимал ушедший в отставку Алексей Жердев раздробили на две. Поэтому стали вакантными должности замов по безопасности и по финансам.

Сургут — крупнейший город в Югре с численность населения 380 тыс. человек. Главой экономической столицы Югры сроком на пять лет стал Андрей Филатов 27 февраля 2021 года. Прежний мэр Сургута Вадим Шувалов перешёл в правительство ХМАО на должность заместителя губернатора.