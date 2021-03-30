Барнаул, , 06:31 — REGNUM Учеников МБОУ СОШ №98 города Барнаула (Алтайский край), расположенного в пригородной зоне, 30 марта 2021 года отправили по домам. Занятия отменили. По имеющейся информации причиной внепланового выходного стало сообщение о минировании, которое проверяется, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Дети вернулись домой около 9 утра. Занятия в школе начинаются в 8 утра обычно. Родителям сообщили, что детей отправили по домам из-за срочных непредвиденных обстоятельств. Позднее стало известно про сообщение о минировании», — сообщила изданию мать одного из учеников.

Отметим, школа расположена в пригородной зоне в окружении частного жилого сектора и работает с 1982 года. Население села Власиха (часть городского округа), в котором находится школа, составляет около 5 тыс. человек.

Напомним, 26 марта 2021 года анонимные сообщения о минировании школ поступали в Московской и Оренбургской областях.