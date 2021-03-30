Токио, , 06:31 — REGNUM В Японии уровень концентрации углекислого газа (CO2) в 2020 году оказался максимальным за последние 23 года, несмотря на спад производства из-за пандемии COVID-19. Об этом 30 марта сообщает Национальное метеорологическое управление страны.

Замеры концентрации углекислого газа регулярно проводятся специалистами управления в трёх основных точках на территории Японии: в северо-восточной префектуре Иватэ, на южном острове Йонагуни (префектура Окинава) и на островах Огасавара (к югу от Токио). В 2020 году средние показатели концентрации CO2 в указанных местах находились в диапазоне от 414 до 417 частей на миллион, что является наивысшим показателем с начала сбора такой статистики в 1987 года. Напомним, что в начале 2000-х результаты замеров показывали уровень концентрации примерно 370.

«Несмотря на различные ограничения деятельности людей и их перемещений, введённые из-за пандемии коронавируса, концентрация углекислого газа в атмосфере Японии продолжает расти. Нам необходимо продолжать прилагать усилия для снижения выбросов», — говорится в отчёте метеорологов.

Как сообщало ИА REGNUM, японское правительство намерено прекратить поддержку экспорта технологий и оборудования для работающих на угле тепловых электростанций, чтобы содействовать глобальному сокращению выбросов углекислоты и других парниковых газов.

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